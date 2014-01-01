Внутренний диаметр 2,11, 1,98 Наружный диаметр [мм] 6,08, 3,27 Размер внутренней резьбы M12 x 1,5, M12 x 1 Размер наружной резьбы M14 x 1,5 Вес [кг] 0,33 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть Шланг подьема кабины Вольво представлена по производителю FEBI с артикулом 100614. У данной детали есть аналоги с номерами: 100614, 20424109, 030351, 1077558, 22537018, 265149, 50245. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FEBI для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.