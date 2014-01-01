|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100614
|Наименование
|Шланг подьема кабины VOLVO
|Давление [бар]
|362
|Длина [мм]
|4443
|Внутренний диаметр
|2,11, 1,98
|Наружный диаметр [мм]
|6,08, 3,27
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5, M12 x 1
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Вес [кг]
|0,33
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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