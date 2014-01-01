Наружный диаметр [мм] 22 Вес [кг] 0,066

Запчасть втулка амортизатора кабины Скания 16x22x44.5 мм представлена по производителю FEBI с артикулом 10061. У данной детали есть аналоги с номерами: 125022, 080043, 100962, 5010316015, 53600, 676550. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка амортизатора кабины Скания 16x22x44.5 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и у-на-Дону за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.