Наружный диаметр [мм] 18 Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) Вес [кг] 0,6

Запчасть Патрубок Даф представлена по производителю FEBI с артикулом 100570. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FEBI для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.