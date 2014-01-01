|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10053
|Наименование
|Шланг соединительный пневмосистемы черный Scania P/R-Serie/T/G 20витков M16x15/M18x1.5
|Размер внутренней резьбы
|M18 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5, M18 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|13,5, 35
|DIN / ISO
|74323
|Количество витков
|20
|Цвет
|черный
|Материал
|ПА (полиамид)
|Рабочая длина [м]
|4
|Вес [кг]
|0,375
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с адаптером
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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