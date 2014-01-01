Длина резьбы [мм] 13,5, 35 DIN / ISO 74323 Количество витков 20 Цвет черный Материал ПА (полиамид) Рабочая длина [м] 4 Вес [кг] 0,375 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с адаптером

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