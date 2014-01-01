|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10044
|Наименование
|10044F_крепление глушителя!\ MB W124/W126 2.0-5.6 <96
|Длина [мм]
|63
|Ширина [мм]
|52
|Толщина [мм]
|14, 30
|Цвет
|черный
|Материал
|резина
|Вес [кг]
|0,042
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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