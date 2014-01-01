|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100425
|Наименование
|100425F_ролик натяжной!\ Nissan Patrol GRII DTi 00>/Terrano 3.0Di 02>
|Ширина [мм]
|31
|Материал корпуса
|алюминий
|Материал ходовых роликов
|Металл
|Наружный диаметр [мм]
|85
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [кг]
|0,856
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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