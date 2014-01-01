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100425F_ролик натяжной!\ Nissan Patrol GRII DTi 00>/Terrano 3.0Di 02> артикул 100425 FEBI в Алматы

100425 FEBI 100425F_ролик натяжной!\ Nissan Patrol GRII DTi 00>/Terrano 3.0Di 02>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 100425
Наименование 100425F_ролик натяжной!\ Nissan Patrol GRII DTi 00>/Terrano 3.0Di 02>
Ширина [мм] 31
Материал корпуса алюминий
Материал ходовых роликов Металл
Наружный диаметр [мм] 85
Вид эксплуатации автоматически
Вес [кг] 0,856

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 100425F_ролик натяжной!\ Nissan Patrol GRII DTi 00>/Terrano 3.0Di 02> производителя FEBI с артикулом 100425 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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