Размер наружной резьбы M10 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля Количество присоединений 3 Вид эксплуатации ручной Вес [кг] 2,4 Соблюдать сервисную информацию

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