|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100424
|Наименование
|Насос подьема кабины Scania 2204436
|Размеры внешней резьбы сторона нагнетания
|M14 x 1,5
|Размеры внешней резьбы сторона всасывания
|M12 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для правостороннего расположения руля
|Количество присоединений
|3
|Вид эксплуатации
|ручной
|Вес [кг]
|2,4
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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