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Насос подьема кабины Scania 2204436 артикул 100424 FEBI в Алматы

100424 FEBI Насос подьема кабины Scania 2204436
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 100424
Наименование Насос подьема кабины Scania 2204436
Размеры внешней резьбы сторона нагнетания M14 x 1,5
Размеры внешней резьбы сторона всасывания M12 x 1,5
Размер наружной резьбы M10 x 1,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля
Количество присоединений 3
Вид эксплуатации ручной
Вес [кг] 2,4
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить насос подьема кабины Скания 2204436, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 100424. У данной детали есть аналоги с номерами: 041070, 123018, 123019, 1855566, 2204436, 301614. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос подьема кабины Scania 2204436 производителя FEBI с артикулом 100424 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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