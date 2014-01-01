|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10035
|Наименование
|10035F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW E39 95>
|парные номера артикулов
|10036
|Длина [мм]
|240
|Толщина [мм]
|54
|Длина резьбы [мм]
|29
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [кг]
|0,327
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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