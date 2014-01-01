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10035F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW E39 95> артикул 10035 FEBI в Алматы

10035 FEBI 10035F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW E39 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10035
Наименование 10035F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW E39 95>
парные номера артикулов 10036
Длина [мм] 240
Толщина [мм] 54
Длина резьбы [мм] 29
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева
Вес [кг] 0,327
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10035F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW E39 95> производителя FEBI с артикулом 10035 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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