|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100300
|Наименование
|Сальник МКПП Даф 95 (1987-1998) 25x40x15
|Толщина [мм]
|15
|Внутренний диаметр
|24
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Наружный диаметр 1 [мм]
|30
|Наружный диаметр 2 [мм]
|40
|Вес [кг]
|0,027
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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