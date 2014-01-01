Наружный диаметр [мм] 48 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Вес [кг] 0,006

Запчасть кольцо уплотнительное представлена по производителю FEBI с артикулом 100251. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.