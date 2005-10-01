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10023F_втулка стабилизатора переднего! d27\ Audi A4-A8 94> артикул 10023 FEBI в Алматы

10023 FEBI 10023F_втулка стабилизатора переднего! d27\ Audi A4-A8 94>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10023
Наименование 10023F_втулка стабилизатора переднего! d27\ Audi A4-A8 94>
Длина [мм] 44
Внутренний диаметр 27
Материал резина
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,054

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить 10023F_втулка стабилизатора переднего! d27\ Audi A4-A8 94> производителя FEBI с артикулом 10023 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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