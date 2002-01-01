|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100226
|Наименование
|Кран защитный 4-х контурный Рено Магнум (2002>) Ремкомплект-т EKKB80
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5, M16 x 1,5, M22 x 1,5
|Количество присоединений
|13
|Вес [кг]
|1,832
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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