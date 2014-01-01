|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10022
|Наименование
|10022F_втулка стабилизатора переднего! d25\ VW Passat Sedan 97-00
|Длина [мм]
|44
|Внутренний диаметр
|25
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,059
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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