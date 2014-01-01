|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10021
|Наименование
|10021F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Sharan,Ford Galaxy 95>
|Толщина [мм]
|50
|Внутренний диаметр
|19
|Наружный диаметр [мм]
|60, 27
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось, сзади
|Вес [кг]
|0,181
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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