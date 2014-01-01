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10021F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Sharan,Ford Galaxy 95> артикул 10021 FEBI в Алматы

10021 FEBI 10021F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Sharan,Ford Galaxy 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10021
Наименование 10021F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Sharan,Ford Galaxy 95>
Толщина [мм] 50
Внутренний диаметр 19
Наружный диаметр [мм] 60, 27
Материал резина/металл
Сторона установки Передняя нижняя ось, сзади
Вес [кг] 0,181
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10021F_сайлентблок рычага зад.!\ VW Sharan,Ford Galaxy 95> производителя FEBI с артикулом 10021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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