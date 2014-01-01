|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10019
|Наименование
|10019F_сайлентблок рычага верхн.!\ Audi A4-A8, VW Passat 96>
|Толщина [мм]
|40
|Внутренний диаметр
|10
|Наружный диаметр [мм]
|47, 23
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, сверху, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,078
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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