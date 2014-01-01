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10019F_сайлентблок рычага верхн.!\ Audi A4-A8, VW Passat 96> артикул 10019 FEBI в Алматы

10019 FEBI 10019F_сайлентблок рычага верхн.!\ Audi A4-A8, VW Passat 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10019
Наименование 10019F_сайлентблок рычага верхн.!\ Audi A4-A8, VW Passat 96>
Толщина [мм] 40
Внутренний диаметр 10
Наружный диаметр [мм] 47, 23
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, сверху, передний мост справа
Вес [кг] 0,078

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10019F_сайлентблок рычага верхн.!\ Audi A4-A8, VW Passat 96> производителя FEBI с артикулом 10019 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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