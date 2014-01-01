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10018F_сайлентблок рычага нижн.!\ VW Passat, Audi A4-A8 95> артикул 10018 FEBI в Алматы

10018 FEBI 10018F_сайлентблок рычага нижн.!\ VW Passat, Audi A4-A8 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10018
Наименование 10018F_сайлентблок рычага нижн.!\ VW Passat, Audi A4-A8 95>
Толщина [мм] 49
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 40, 24
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, снизу, спереди, внешний, передний мост справа
Вес [кг] 0,095
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10018F_сайлентблок рычага нижн.!\ VW Passat, Audi A4-A8 95> производителя FEBI с артикулом 10018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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