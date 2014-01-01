|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10018
|Наименование
|10018F_сайлентблок рычага нижн.!\ VW Passat, Audi A4-A8 95>
|Толщина [мм]
|49
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|40, 24
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, спереди, внешний, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,095
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10018F_сайлентблок рычага нижн.!\ VW Passat, Audi A4-A8 95> производителя FEBI с артикулом 10018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита