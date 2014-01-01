Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 100179 Наименование Датчик положения педали газа Скания 4 серии 100179 Вес [кг] 0,643 для оригинального номера 1 364 185

Запчасть датчик положения педали газа Скания 4 серии 100179 представлена по производителю FEBI с артикулом 100179. Применяется на Скания 4 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 120023, 1364185, 1364185Z, 300115. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения педали газа Скания 4 серии 100179, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.