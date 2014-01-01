|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10017
|Наименование
|10017F_=1366401=IM30670=103735HP [4A0399420E] !с/б подрамника зад.п.\ Audi 100/A6 V5/V6 91-97
|парные номера артикулов
|10016
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|сзади справа
|Вес [кг]
|0,65
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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