Диаметр точек крепления [мм] 12 Расстояние между отверстиями [мм] 118 Ширина 1 [мм] 86 Ширина 2 [мм] 59 Вес [кг] 0,015

Запчасть прокладка выпускного коллектора Рено Магнум (1990-2005) (x6) представлена по производителю FEBI с артикулом 100146. У данной детали есть аналоги с номерами: 1146, 42003912, MAG43A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка выпускного коллектора Рено Магнум (1990-2005) (x6), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.