|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100146
|Наименование
|Прокладка выпускного коллектора Рено Магнум (1990-2005) (x6)
|Длина [мм]
|84
|Толщина [мм]
|2
|Диаметр точек крепления [мм]
|12
|Расстояние между отверстиями [мм]
|118
|Ширина 1 [мм]
|86
|Ширина 2 [мм]
|59
|Вес [кг]
|0,015
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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