|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100084
|Наименование
|Клапан аварийного растормаживания Volvo F12 (1977-1994)
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M6 x 1, M26 x 1,5
|Вес [кг]
|0,420
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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