Вес [кг] 0,420

Если вы хотите купить клапан аварийного растормаживания Вольво Ф 12 (1977-1994), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI. У данной детали есть аналоги с номерами: Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя FEBI.