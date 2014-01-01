|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10007
|Наименование
|10007F_направляющая клапана! 8x12.06x36.5\ Audi, VW 1.0-2.5TDi 80>
|Длина [мм]
|36,5
|Внутренний диаметр
|7,8
|Наружный диаметр [мм]
|12
|Тип клапана
|для впускного клапана, для выпускного клапана
|Вес [кг]
|0,019
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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