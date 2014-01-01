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10007F_направляющая клапана! 8x12.06x36.5\ Audi, VW 1.0-2.5TDi 80> артикул 10007 FEBI в Алматы

10007 FEBI 10007F_направляющая клапана! 8x12.06x36.5\ Audi, VW 1.0-2.5TDi 80>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10007
Наименование 10007F_направляющая клапана! 8x12.06x36.5\ Audi, VW 1.0-2.5TDi 80>
Длина [мм] 36,5
Внутренний диаметр 7,8
Наружный диаметр [мм] 12
Тип клапана для впускного клапана, для выпускного клапана
Вес [кг] 0,019

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10007F_направляющая клапана! 8x12.06x36.5\ Audi, VW 1.0-2.5TDi 80> производителя FEBI с артикулом 10007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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