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Цепь привода распредвала артикул 100067 FEBI в Алматы

100067 FEBI Цепь привода распредвала
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 100067
Наименование Цепь привода распредвала
Цепной привод Симплекс, Цепь замкнутая
Количество звеньев цепи 134
Вес [кг] 0,405
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 необходимо специальное монтажное оборудование
Соблюдать сервисную информацию
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цепь привода распредвала производителя FEBI с артикулом 100067 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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