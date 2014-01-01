Толщина [мм] 131 Наружный диаметр [мм] 429 Ø фаски [мм] 237 Размер внутренней резьбы M16 x 1,5 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост, Задний мост Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 30,14 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной Скания (4я серия) (429x131x45) (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 10005. У данной детали есть аналоги с номерами: TTBR1980, 10005, 20042E, M2000001, 041073, 300148, 1386686. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Скания (4я серия) (429x131x45) (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.