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Диск тормозной SCANIA (4я серия) (429x131x45) (1шт.) FEBI артикул 10005 FEBI в Алматы

10005 FEBI Диск тормозной SCANIA (4я серия) (429x131x45) (1шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 10005
Наименование Диск тормозной SCANIA (4я серия) (429x131x45) (1шт.) FEBI
Толщина тормозного диска (мм) 45
Число отверстий в диске колеса 10
Толщина [мм] 131
Наружный диаметр [мм] 429
Ø фаски [мм] 237
Размер внутренней резьбы M16 x 1,5
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост, Задний мост
Минимальная толщина [мм] 37
Вес [кг] 30,14
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной Скания (4я серия) (429x131x45) (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 10005. У данной детали есть аналоги с номерами: TTBR1980, 10005, 20042E, M2000001, 041073, 300148, 1386686. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Скания (4я серия) (429x131x45) (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной SCANIA (4я серия) (429x131x45) (1шт.) FEBI производителя FEBI с артикулом 10005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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