|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|10002
|Наименование
|Сальник ступицы задней 158x188x16 Scania ось AD100. RP/RBP831 10002, Febi
|Толщина [мм]
|16
|Внутренний диаметр
|158
|Наружный диаметр [мм]
|188
|Цвет
|синий
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне, внутри
|Вес [кг]
|0,392
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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