Наружный диаметр [мм] 188 Цвет синий Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки Задняя ось двусторонне, внутри Вес [кг] 0,392

Запчасть сальник ступицы задней 158x188x16 Скания ось AD100. RP/RBP831 10002 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 10002. У данной детали есть аналоги с номерами: 10002, ZX112282, ZX120314, 10002, 10002, 301993, 53175. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы задней 158x188x16 Скания ось AD100. RP/RBP831 10002 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.