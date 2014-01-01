|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|100000
|Наименование
|Главный цилиндр сцепления Мерседес Аксор 325 мм
|Наполнитель
|Тормозная жидкость
|Ø отверстия [мм]
|19,05
|Вес [кг]
|0,188
|для оригинального номера
|002 295 02 06
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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