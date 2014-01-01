Наружный диаметр [мм] 100 DIN / ISO 32309 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 1,375

Запчасть подшипник ступицы Мерседес (32309 45x100x38.25) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 10000. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX150367, 10000, 050327, 0283686, 0283684, 0857596000, 32309BA. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы Мерседес (32309 45x100x38.25) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.