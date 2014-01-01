|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09870
|Наименование
|9870F_наконечник рычага переключения передач !в сб. шаровый M12x1.5 \Scania
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Вес [кг]
|0,39
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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