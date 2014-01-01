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Реле, рабочий ток артикул 09865 FEBI в Алматы

09865 FEBI Реле, рабочий ток
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09865
Наименование Реле, рабочий ток
Напряжение [В] 24
Сила тока [A] 50
Количество присоединений 4
Вес [кг] 0,051

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Реле, рабочий ток производителя FEBI с артикулом 09865 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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