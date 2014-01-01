|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09865
|Наименование
|Реле, рабочий ток
|Напряжение [В]
|24
|Сила тока [A]
|50
|Количество присоединений
|4
|Вес [кг]
|0,051
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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