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9810F_ролик натяжной ремня генератора!\ BMW E36/E46/E34/E39/E38 2.0i-3.0xi 90> артикул 09810 FEBI в Алматы

09810 FEBI 9810F_ролик натяжной ремня генератора!\ BMW E36/E46/E34/E39/E38 2.0i-3.0xi 90>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09810
Наименование 9810F_ролик натяжной ремня генератора!\ BMW E36/E46/E34/E39/E38 2.0i-3.0xi 90>
старая модификация
Ширина [мм] 26,6
Материал корпуса алюминий
Материал ходовых роликов полимерный материал
Наружный диаметр [мм] 70
Вид эксплуатации автоматически
Вес [кг] 0,934
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9810F_ролик натяжной ремня генератора!\ BMW E36/E46/E34/E39/E38 2.0i-3.0xi 90> производителя FEBI с артикулом 09810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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