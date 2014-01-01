|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09810
|Наименование
|9810F_ролик натяжной ремня генератора!\ BMW E36/E46/E34/E39/E38 2.0i-3.0xi 90>
|старая модификация
|Ширина [мм]
|26,6
|Материал корпуса
|алюминий
|Материал ходовых роликов
|полимерный материал
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [кг]
|0,934
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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