|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09807
|Наименование
|Тяга / стойка, подвеска колеса
|Длина [мм]
|290
|Внутренний диаметр
|12,3
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Длина резьбы [мм]
|17,5
|Цвет
|черный
|Материал
|сталь
|Стойка
|Шатун
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,708
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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