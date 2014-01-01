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Тяга / стойка, подвеска колеса артикул 09807 FEBI в Алматы

09807 FEBI Тяга / стойка, подвеска колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09807
Наименование Тяга / стойка, подвеска колеса
Длина [мм] 290
Внутренний диаметр 12,3
Размер наружной резьбы M10 x 1
Длина резьбы [мм] 17,5
Цвет черный
Материал сталь
Стойка Шатун
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,708
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга / стойка, подвеска колеса производителя FEBI с артикулом 09807 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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