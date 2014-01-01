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Болт для крепления колеса артикул 09801 FEBI в Алматы

09801 FEBI Болт для крепления колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09801
Наименование Болт для крепления колеса
Колесные диски для легкометаллического диска, для стального диска
Длина [мм] 48
Наружный диаметр [мм] 23
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Длина резьбы [мм] 27
Качество / класс 8.8
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Сферический поясок A/G
Цвет серебряный
Материал сталь
Поверхность оцинкованный
Длина болта под головкой [мм] 27
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,062
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Болт для крепления колеса производителя FEBI с артикулом 09801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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