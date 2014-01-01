|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09801
|Наименование
|Болт для крепления колеса
|Колесные диски
|для легкометаллического диска, для стального диска
|Длина [мм]
|48
|Наружный диаметр [мм]
|23
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|27
|Качество / класс
|8.8
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Сферический поясок A/G
|Цвет
|серебряный
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованный
|Длина болта под головкой [мм]
|27
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,062
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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