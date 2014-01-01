|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09741
|Наименование
|9741F_сайлентблок рычага!\ Renault R19 all 88-96/Megane all 96>
|Толщина [мм]
|46
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|48, 45
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,190
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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