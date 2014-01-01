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9741F_сайлентблок рычага!\ Renault R19 all 88-96/Megane all 96> артикул 09741 FEBI в Алматы

09741 FEBI 9741F_сайлентблок рычага!\ Renault R19 all 88-96/Megane all 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09741
Наименование 9741F_сайлентблок рычага!\ Renault R19 all 88-96/Megane all 96>
Толщина [мм] 46
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 48, 45
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,190

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9741F_сайлентблок рычага!\ Renault R19 all 88-96/Megane all 96> производителя FEBI с артикулом 09741 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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