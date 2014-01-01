|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09690
|Наименование
|9690F_р/к шкворня !new с подшип.27x154 ProKit\MB MB309/609/811 /Vario 512D-815D all 96>
|новая модификация
|Длина [мм]
|154
|Наружный диаметр [мм]
|27
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|1,062
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником скольжения
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 9690F_р/к шкворня !new с подшип.27x154 ProKit\MB MB309/609/811 /Vario 512D-815D all 96> производителя FEBI с артикулом 09690 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита