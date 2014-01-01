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9585F_цепь ГРМ! неразъемная однорядная\ VW Golf/Passat/Sharan 2.8/2.9 VR6 91> артикул 09585 FEBI в Алматы

09585 FEBI 9585F_цепь ГРМ! неразъемная однорядная\ VW Golf/Passat/Sharan 2.8/2.9 VR6 91>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09585
Наименование 9585F_цепь ГРМ! неразъемная однорядная\ VW Golf/Passat/Sharan 2.8/2.9 VR6 91>
старая модификация
Цепной привод Симплекс, Цепь замкнутая
Размеры цепи привода распредвала G68VCO, G68V-1
Количество звеньев цепи 70
Вес [кг] 0,306
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 необходимо специальное монтажное оборудование
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9585F_цепь ГРМ! неразъемная однорядная\ VW Golf/Passat/Sharan 2.8/2.9 VR6 91> производителя FEBI с артикулом 09585 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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