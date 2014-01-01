|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09522
|Наименование
|9522F_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97
|Высота [мм]
|40
|Внутренний диаметр
|10
|Наружный диаметр [мм]
|80
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,175
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 9522F_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97 производителя FEBI с артикулом 09522 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита