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9522F_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97 артикул 09522 FEBI в Алматы

09522 FEBI 9522F_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09522
Наименование 9522F_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97
Высота [мм] 40
Внутренний диаметр 10
Наружный диаметр [мм] 80
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,175
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9522F_опора амортизатора заднего!\ Audi 100/200/A6 all <97 производителя FEBI с артикулом 09522 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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