|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09519
|Наименование
|9519F_втулка стабилизатора переднего! d17\ VW Golf <99
|Длина [мм]
|33
|Внутренний диаметр
|17
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,026
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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