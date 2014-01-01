|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09511
|Наименование
|Опора стойки амортизатора
|Внутренний диаметр
|11
|Высота [мм]
|34
|Наружный диаметр [мм]
|108
|Материал
|резина
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,22
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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