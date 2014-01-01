|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09463
|Наименование
|9463F_фильтр АКПП!\ MB Sprinter/Vito/W140/W163/W202/W203/W210/W211/W220 89>
|Исполнение фильтра
|Сетчатый фильтр
|Длина [мм]
|193
|Ширина [мм]
|113
|Высота [мм]
|52,5
|Наружный диаметр [мм]
|28
|Материал
|сталь
|Вес [кг]
|0,155
|Вид коробки передач
|для автоматической коробки передач
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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