|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09455
|Наименование
|9455F_=OE [N90668201] !болт привода\ Audi 80/100/A4/A6/A8/TT, VW Passat/TR 85>
|Длина [мм]
|58
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,5
|Качество / класс
|12.9
|Профиль головки болта
|внутренний многогранник
|Длина болта под головкой [мм]
|48
|Вес [кг]
|0,03
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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