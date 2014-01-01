|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09407
|Наименование
|Болт
|Длина [мм]
|70, 210
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5
|Качество / класс
|10.9
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|DIN / ISO
|960
|Вес [кг]
|0,565
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Болт производителя FEBI с артикулом 09407 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита