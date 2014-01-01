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Цепь привода распредвала артикул 09403 FEBI в Алматы

09403 FEBI Цепь привода распредвала
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09403
Наименование Цепь привода распредвала
Цепной привод Симплекс, Цепь замкнутая
Размеры цепи привода распредвала G67WZ
Количество звеньев цепи 44
Вес [кг] 0,167
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 необходимо специальное монтажное оборудование
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цепь привода распредвала производителя FEBI с артикулом 09403 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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