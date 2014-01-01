|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09373
|Наименование
|9373F_сайлентблок рычага пер.!\ Peugeot 405 1.4-1.9TD 88-96
|Толщина [мм]
|38
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|33, 42
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось, спереди
|Вес [кг]
|0,116
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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