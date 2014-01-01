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9373F_сайлентблок рычага пер.!\ Peugeot 405 1.4-1.9TD 88-96 артикул 09373 FEBI в Алматы

09373 FEBI 9373F_сайлентблок рычага пер.!\ Peugeot 405 1.4-1.9TD 88-96
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09373
Наименование 9373F_сайлентблок рычага пер.!\ Peugeot 405 1.4-1.9TD 88-96
Толщина [мм] 38
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 33, 42
Материал резина/металл
Сторона установки Передняя нижняя ось, спереди
Вес [кг] 0,116

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9373F_сайлентблок рычага пер.!\ Peugeot 405 1.4-1.9TD 88-96 производителя FEBI с артикулом 09373 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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