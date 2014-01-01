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Цепь, привод маслонасоса артикул 09237 FEBI в Алматы

09237 FEBI Цепь, привод маслонасоса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09237
Наименование Цепь, привод маслонасоса
Цепной привод Симплекс, с замком цепи
Размеры цепи привода распредвала G68WN, G68V
Количество звеньев цепи 46
Вес [кг] 0,19
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 необходимо специальное монтажное оборудование
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цепь, привод маслонасоса производителя FEBI с артикулом 09237 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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