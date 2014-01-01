|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09237
|Наименование
|Цепь, привод маслонасоса
|Цепной привод
|Симплекс, с замком цепи
|Размеры цепи привода распредвала
|G68WN, G68V
|Количество звеньев цепи
|46
|Вес [кг]
|0,19
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|необходимо специальное монтажное оборудование
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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