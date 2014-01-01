|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09228
|Наименование
|9228F_к-кт опоры амортизатора переднего!\ Audi A3 all <91
|Высота [мм]
|53
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|83
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,317
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с шариковым подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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