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9228F_к-кт опоры амортизатора переднего!\ Audi A3 all <91 артикул 09228 FEBI в Алматы

09228 FEBI 9228F_к-кт опоры амортизатора переднего!\ Audi A3 all <91
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09228
Наименование 9228F_к-кт опоры амортизатора переднего!\ Audi A3 all <91
Высота [мм] 53
Внутренний диаметр 14
Наружный диаметр [мм] 83
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,317
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9228F_к-кт опоры амортизатора переднего!\ Audi A3 all <91 производителя FEBI с артикулом 09228 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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