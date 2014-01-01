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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 09206 FEBI в Алматы

09206 FEBI Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09206
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Длина [мм] 243,5
Толщина [мм] 59
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 23,5
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,400
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга / стойка, стабилизатор производителя FEBI с артикулом 09206 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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