|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09161
|Наименование
|9161F_успокоитель цепи ГРМ!\ MB W123/W124/W201/W460 2.0-2.3 M102 83-93
|Материал
|полимерный материал
|Управление двигателем
|Цепь
|Форма
|Длинный
|Вес [кг]
|0,032
|для оригинального номера
|102 052 04 16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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