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9119F_сайлентблок рычага пер.!\ Ford Escort/Fiesta/KA 89-99 артикул 09119 FEBI в Алматы

09119 FEBI 9119F_сайлентблок рычага пер.!\ Ford Escort/Fiesta/KA 89-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09119
Наименование 9119F_сайлентблок рычага пер.!\ Ford Escort/Fiesta/KA 89-99
Толщина [мм] 46
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 47, 21
Сторона установки передний мост слева, спереди, передний мост справа, внутри
Вес [кг] 0,182

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9119F_сайлентблок рычага пер.!\ Ford Escort/Fiesta/KA 89-99 производителя FEBI с артикулом 09119 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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