|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09119
|Наименование
|9119F_сайлентблок рычага пер.!\ Ford Escort/Fiesta/KA 89-99
|Толщина [мм]
|46
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|47, 21
|Сторона установки
|передний мост слева, спереди, передний мост справа, внутри
|Вес [кг]
|0,182
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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