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9115F_наконечник рулевой!\ MB W202/C208 all 92> артикул 09115 FEBI в Алматы

09115 FEBI 9115F_наконечник рулевой!\ MB W202/C208 all 92>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09115
Наименование 9115F_наконечник рулевой!\ MB W202/C208 all 92>
Длина [мм] 73
Толщина [мм] 75,5
Наружный диаметр [мм] 24,8, 21, 38
Размер внутренней резьбы M12 x 1,5
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Длина резьбы [мм] 23,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Цвет серый, черный
Материал сталь
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,620
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9115F_наконечник рулевой!\ MB W202/C208 all 92> производителя FEBI с артикулом 09115 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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