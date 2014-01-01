|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09115
|Наименование
|9115F_наконечник рулевой!\ MB W202/C208 all 92>
|Длина [мм]
|73
|Толщина [мм]
|75,5
|Наружный диаметр [мм]
|24,8, 21, 38
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|23,5
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Цвет
|серый, черный
|Материал
|сталь
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,620
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 9115F_наконечник рулевой!\ MB W202/C208 all 92> производителя FEBI с артикулом 09115 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита