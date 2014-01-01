menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

9101F_диск тормозной задн. ! 272x97x16x85 n5+n1d17 \ MB Sprinter, VW LT 2.3/2.5TDi/SDi/2.8TDi 96> артикул 09101 FEBI в Алматы

09101 FEBI 9101F_диск тормозной задн. ! 272x97x16x85 n5+n1d17 \ MB Sprinter, VW LT 2.3/2.5TDi/SDi/2.8TDi 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 09101
Наименование 9101F_диск тормозной задн. ! 272x97x16x85 n5+n1d17 \ MB Sprinter, VW LT 2.3/2.5TDi/SDi/2.8TDi 96>
Толщина тормозного диска (мм) 15,9
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
Толщина [мм] 96
Наружный диаметр [мм] 272
Ø фаски [мм] 130
Диаметр точек крепления [мм] 15
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 14
Диаметр центрирования [мм] 85
Вес [кг] 7,0
Соблюдать сервисную информацию
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 9101F_диск тормозной задн. ! 272x97x16x85 n5+n1d17 \ MB Sprinter, VW LT 2.3/2.5TDi/SDi/2.8TDi 96> производителя FEBI с артикулом 09101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0