|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09101
|Наименование
|9101F_диск тормозной задн. ! 272x97x16x85 n5+n1d17 \ MB Sprinter, VW LT 2.3/2.5TDi/SDi/2.8TDi 96>
|Толщина тормозного диска (мм)
|15,9
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|2
|Толщина [мм]
|96
|Наружный диаметр [мм]
|272
|Ø фаски [мм]
|130
|Диаметр точек крепления [мм]
|15
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|14
|Диаметр центрирования [мм]
|85
|Вес [кг]
|7,0
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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