|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|09093
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Длина [мм]
|57
|Толщина [мм]
|38
|Внутренний диаметр
|15,5
|Размер наружной резьбы
|M8 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|14
|Материал
|Металл
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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